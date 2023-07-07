Госдеп заявил, что объем нового пакета американских вооружений для Киева составит $800 млн

Он включает в себя в том числе дополнительные высокоточные авиационные боеприпасы, боеприпасы для ракетных систем залпового огня

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты предоставили в пятницу Украине новый пакет военной помощи, включающий в том числе кассетные боеприпасы и бронетехнику. Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Согласно изложенной им информации, со складов Министерства обороны США передается оружие и военная техника на общую сумму $800 млн. "Он [нынешний пакет] также включает в себя дополнительные высокоточные авиационные боеприпасы, боеприпасы для ракетных систем залпового огня, 155-миллиметровых гаубиц, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, боеприпасы для противовоздушной обороны, противотанковые ракеты, БМП Bradley, БТР Stryker и другую технику, необходимую для укрепления <...> сил Украины на поле боя", - говорится в письменном заявлении Блинкена.

Между тем в меморандуме на его имя от президента США Джо Байдена уточняется, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы на сумму "до $122 млн". Текст этого уведомления от главы американской администрации распространила пресс-служба Белого дома.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, к которой на данный момент присоединились 111 стран, еще 12 подписали, но пока не ратифицировали.

По информации международной правозащитной организации Human Rights Watch, доля неразорвавшихся элементов, как правило, значительно выше заявляемой, что ведет к жертвам среди мирного населения.