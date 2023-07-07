Пентагон заявил, что контрнаступление Украины идет медленнее, чем надеялись в США

При этом, в американском оборонном ведомстве считают, что "пока еще рано судить о том, чем кончатся" попытки Киева атаковать

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Украина контрнаступает более медленными темпами, чем надеялись в США, однако судить о результатах еще рано. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

"Наступление идет медленнее, чем можно было надеяться", - сказал он.

"Но пока еще рано судить о том, чем оно кончится, потому что мы находимся еще в начале его средней фазы. Украинцы еще проводят разведку российских позиций, ищут слабые места. Настоящим показателем будет то, как быстро они смогут использовать слабые места, когда найдут их", - добавил Кол.