Во Франции начали расследование из-за раскрытия личности полицейского, убившего подростка

Газета Oise Hebdo ранее опубликовала полное имя мужчины, его фотографию и название коммуны, в которой он живет

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Прокуратура коммуны Компьень (департамент О-де-Франс на севере Франции) начала расследование в связи с публикацией местной газетой персональных данных полицейского, застрелившего подростка под Парижем. Об этом говорится в коммюнике прокуратуры, опубликованном министром юстиции республики Эриком Дюпон-Моретти в Twitter.

"Расследование начато в связи с распространением информации, позволяющей установить личность или местонахождение представителя государственной власти с целью подвергнуть его или его семью риску причинения вреда личности или имуществу", - говорится в тексте.

Издание опубликовало на своем сайте полное имя и название коммуны, в которой живет полицейский, а также его фотографию.

"Я приветствую реакцию прокуратуры коммуны Компьень на заявление министра внутренних дел Жеральда Дарманена, [который обратил внимание] на разглашение личной информации полицейского, причастного к смерти Наэля", - написал Дюпон-Моретти.

В свою очередь главный редактор газеты Oise Hebdo Венсан Жерар сообщил агентству AFP, что у издания не было намерения целенаправленно нанести какой-либо вред.