7 июля, 19:57

В Молдавии задержали гражданина Азербайджана, подозреваемого в киберпреступлениях

На границе задержанный предъявил украинский паспорт, но при дополнительной проверке пограничники установили, что он на самом деле является гражданином Азербайджана и в базе данных Интерпола числится в международном розыске

КИШИНЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Молдавские пограничники задержали на границе с Украиной гражданина Азербайджана, которого разыскивает Интерпол по подозрению в совершении кибератак.

"Объявленный в международный розыск азербайджанскими властями член организованной преступной группы, специализирующейся на компьютерных атаках, задержан в пункте пересечения государственной границы в городе Отачь. На мужчину 36 лет, гражданина Азербайджана, был выдан ордер на арест с целью его экстрадиции", - говорится в сообщении на сайте Пограничной cлужбы.

На границе задержанный предъявил украинский паспорт, но при дополнительной проверке пограничники установили, что он на самом деле является гражданином Азербайджана и в базе данных Интерпола числится в международном розыске. Подозреваемый помещен в камеру предварительного заключения в городе Единцы, после чего будет перевезен в Кишинев для расследования и отправки домой. 

Теги:
АзербайджанМолдавия
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