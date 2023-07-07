В Словакии заявили, что Украина не может вступить в НАТО до завершения конфликта

Спикер Национального совета республики Борис Коллар поддержал реализацию в перспективе планов присоединения Украины к Североатлантическому альянсу

БРАТИСЛАВА, 7 июля. /ТАСС/. Украина не может вступить в НАТО до тех пор, пока на ее территории не установится мир. Об этом заявил в пятницу спикер Национального совета (парламента) Словакии Борис Коллар, слова которого привело информационное агентство TASR.

"Украина не может вступить в НАТО, пока на ее территории происходят бои. Ни одна страна не может присоединиться к организации в такой ситуации. Это четко определено", - сказал Коллар. Спикер таким образом прокомментировал итоги своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в пятницу по пути из Чехии в Турцию посетил Словакию.

Между тем Коллар поддержал реализацию в перспективе планов присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. На предстоящем саммите НАТО, по его словам, Киеву должны дать четкий сигнал, что его принятие в организацию лишь вопрос времени.