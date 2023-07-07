Байден: США передали Украине кассетные боеприпасы, потому что у нее заканчивались обычные

Президент США назвал это решение "непростым"

ЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Решение передать Украине кассетные боеприпасы было принято, потому что и у Киева, и у Вашингтона заканчивались обычные снаряды. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN, фрагменты которого были опубликованы в пятницу.

"Эта война зависит от боеприпсов. Они у них (украинцев - прим. ТАСС) кончались, и у нас их тоже мало. Поэтому я принял рекомендацию министерства обороны передать - не в качестве постоянной меры, но на переходный период - такие снаряды, пока мы не произведем большее боеприпасов калибра 155 мм", - сказал он.

Байден добавил, что "это было непростое решение".