7 июля, 20:11,
обновлено 7 июля, 21:08

Премьер-министр Нидерландов подал в отставку

EPA-EFE/ Robin Utrecht
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
© EPA-EFE/ Robin Utrecht

Действующий кабмин продолжит исполнять свои обязанности до проведения новых парламентских выборов и формирования нового правительства

ГААГА, 8 июля. /ТАСС/. Правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Марком Рютте подало в отставку. Об этом объявил сам глава голландского кабмина в пятницу на пресс-конференции.

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По его словам, "прошение об отставке правительства будет передано королю" в ближайшее время. Распад правящей коалиции связан с разногласиями в миграционной политике, добавил Рютте. "Это вызывающая крайнее разочарование политическая реальность", - констатировал премьер.

Следующим шагом станет проведения новых парламентских выборов. По их результатам должна быть сформирована новая правящая коалиция. Пока этого не произойдет, действующее правительство продолжит временно исполнять свои обязанности. Это правительство, заявил Рютте, продолжит поддерживать Украину.

Ранее Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на источники информировала, что партии, входящие в правящую коалицию Нидерландов, не смогли достичь договоренностей по сокращению потока соискателей убежища. Народная партия за свободу и демократию, лидером которой является Рютте, добивалась принятия некоторых мер, в частности возможности приостановления приема заявок от членов семей беженцев, бежавших от войны, в случае критической ситуации в цепочке по приему соискателей убежища. Однако партия "Христианский союз" заявила, что не может согласиться на ограничения прав людей на воссоединение с семьей. Идею не поддержала и другая коалиционная партия, "Демократы-66".

Король Виллем-Александер находится в отпуске. Пока остается непонятным, вернется ли он в Гаагу, чтобы лично получить прошение об отставке, или это будет сделано в какой-то иной форме.

Нынешняя правящая коалиция в Нидерландах была сформирована в начале 2022 года после переговоров, продолжавшихся 299 дней и ставших самыми долгими за всю историю. Как отмечают некоторые обозреватели, Рютте в этом случае преднамеренно взял курс на конфронтацию. "Этот брак никогда не был счастливым, - заметил обозреватель НТК Ксандер ван дер Вулп. - Кабинет был сформирован после крайне продолжительных переговоров, и лишь конфликт на Украине предотвратил его распад раньше". 

Теги:
Виллем-Александер (король Нидерландов)Рютте, МаркНидерланды
© Информационное агентство ТАСС
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