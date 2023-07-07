Сеул и Вашингтон 18 июля обсудят вопросы ядерного планирования

Стороны на встрече также поднимут темы обмена информацией и механизма консультаций

СЕУЛ, 7 июля. /ТАСС/. Первое заседание новой консультативной группы по вопросам ядерного планирования между Южной Кореей и США состоится 18 июля в Сеуле. Об этом в пятницу сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента Республики Корея.

По его информации, встреча пройдет под председательством первого заместителя главы управления по национальной безопасности Южной Кореи Ким Тхэ Хё и координатора по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курта Кэмпбелла. На встрече будет обсуждаться обмен информацией, механизм консультаций, а также совместное планирование усиления ядерного сдерживания КНДР, утверждает агентство.

По итогам саммита 26 апреля президент Республики Корея Юн Сок Ёль и президент США Джо Байден приняли декларацию, предполагающую создание консультативной группы по вопросам ядерного планирования, они также договорились увеличить частоту появления американских стратегических вооружений на юге Корейского полуострова. Новая группа будет обсуждать "ядерное и стратегическое планирование", стороны "будут работать над совместным планированием и реализацией планов" южнокорейских вооруженных сил по поддержке операций ядерных подразделений США в случае конфликта, говорится в декларации.