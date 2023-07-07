Глава компании по производству "Байрактаров" встречал Зеленского в аэропорту Стамбула

Согласно протоколу, первых лиц обычно встречают дипломаты, а также представители министерств и местных администраций

АНКАРА, 7 июля. /ТАСС/. Генеральный директор турецкой компании по производству боевых беспилотников "Байкар" Халук Байрактар в пятницу был среди делегатов, которые приветствовали президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту Стамбула. Об этом свидетельствуют видеокадры, которые распространила канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно протоколу, обычно первых лиц встречают дипломаты, представители министерств и местных администраций.

Между тем Байрактар также опубликовал на странице в Twitter фотографию из аэропорта, на которой жмет руку Зеленскому. "Господин президент Зеленский, добро пожаловать в нашу дружественную страну Турцию. Я от всей души поддерживаю вашу борьбу за справедливый и постоянный мир, которая является примером для всего мира", - написал он в подписи к фотографии.

Переговоры Эрдогана и Зеленского проходят в особняке Вахдеттин в районе Ускюдар в Стамбуле, они длятся уже более часа. Основными темами на встрече станут вопросы, которые в том числе касаются координации позиций двух стран перед саммитом НАТО в Вильнюсе, гарантий безопасности Украины, зерновой сделки, оборонного сотрудничества между предприятиями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что российские власти будут внимательно наблюдать за результатами переговоров лидеров Украины и Турции.