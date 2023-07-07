В США заявили об уничтожении остатков запасов химоружия

Отмечается, что последние запасы хранились на военном складе Блю-Грасс в штате Кентукки

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты ликвидировали остатки запасов химического оружия. Об этом в пятницу сообщается на сайте лидера республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митча Макконнелла (от штата Кентукки).

"Это знаменательное достижение стало результатом сотрудничества, которое на протяжении почти трех десятилетий велось властями на местах, в штатах и федеральным правительством", - следует из заявления. Отмечается, что последние запасы американского химоружия хранились на военном складе Блю-Грасс в штате Кентукки.

Россия, обладавшая самыми большими запасами (около 40 тыс. тонн), досрочно завершила их уничтожение в 2017 году, что подтверждено Организацией по запрещению химического оружия. Запасы США на момент присоединения к Конвенции о запрещении химического оружия, оценивались в 31,5 тыс. тонн. 22 июня ОЗХО заявила, что рассчитывает на завершение США уничтожения последних запасов химического оружия в ближайшие недели.