Белый дом признал, что контрнаступление ВСУ продвигается тяжело

Помощник президента США Джейк Салливан отказался давать более конкретную оценку действиям украинской армии

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Белый дом заявил в пятницу, что контрнаступление Украины продвигается с трудом, но отказался давать более конкретные оценки действиям ВСУ.

В ходе брифинга для журналистов помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана спросили, доволен ли он скоростью и прогрессом, с которыми Украина ведет контрнаступление. "Я не буду оценивать или судить украинское контрнаступление. Я нахожусь здесь, в Вашингтоне, а не на поле боя. <...> Что я могу сказать, так это то, что оно продвигается с трудом", - сказал он. "История этого контрнаступления еще не дописана до конца, мы продолжим поддерживать Украину все это время", - добавил Салливан.

В пятницу США предоставили Украине новый пакет военной помощи, включающий в том числе кассетные боеприпасы и бронетехнику. Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, со складов Пентагона передается оружие и военная техника на общую сумму $800 млн.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские войска с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава украинской армии с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Вооруженные силы Украины не имеют успеха ни на одном направлении.