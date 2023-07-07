США не ищут прямого конфликта с РФ, хотя дают Украине более мощное оружие

В Белом доме заявили, что не поощряют нападений на российскую территорию

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не намерены вступать в прямой конфликт с Россией, невзирая на то, что поставляют Украине все более мощные системы оружия и военной техники. С таким заявлением выступил в пятницу на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом он утверждал, что Вашингтон не подталкивает Киев к вылазкам на территории России и не обеспечивает проведение таких украинских операций.

"Президент [США Джо Байден] очень ясно говорил с самого начала этого конфликта о двух незыблемых моментах. Во-первых, США не вступят в войну с Россией на Украине. Во-вторых, США не предоставляют Украине вооружения, чтобы атаковать Россию. Мы не поощряем и не обеспечиваем нападения на российскую территорию с Украины", - сказал Салливан.

Как он признал, "вопрос об оружейных системах (то есть номенклатуре военных поставок Запада Киеву - прим. ТАСС) видоизменялся с ходом конфликта". "Однако две упомянутые фундаментальные заповеди оставались таковыми с самого начала. Они сохраняются по сей день. И они будут сохраняться завтра", - пообещал советник американского лидера.

Как подчеркивал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность западных стран в конфликт на Украине.