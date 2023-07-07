7 июля, 20:47
Военная операция на Украине

В Киеве сообщили о поступлении на Украину шведских БМП CV90

Министр обороны страны Алексей Резников опубликовал видео, на котором эти боевые машины пехоты уже используют бойцы ВСУ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Шведские боевые машины пехоты CV90 доставлены на Украину. Об этом сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

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"БМП Strf 90 (CV90 - прим. ТАСС) прибыли на Украину и готовы к бою", - написал он в Twitter. Резников также опубликовал видео, на котором эти БМП уже используют бойцы Вооруженных сил Украины.

В начале июня Вооруженные силы Швеции сообщали о завершении обучения по использованию данных машин украинскими военнослужащими. Ранее сообщалось, что правительство Швеции безвозмездно передало Киеву 50 таких БМП.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия украинским вооруженным силам западными странами как их растущую вовлеченность в конфликт на Украине.

CV90 - шведская боевая машина пехоты. Ее серийное производство начато в 1993 году. Всего выпущено порядка 1170 машин в различных модификациях, большая часть из которых поставлена по экспорту в другие страны. 

Теги:
ШвецияУкраинаВоенная операция на Украине
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