США планируют поставить Швеции и Франции ракеты на $808 млн

В Госдепе и Пентагоне отметили, что продажи этих вооружений не повлияют на "базовый военный баланс в регионе"

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены поставить Швеции и Франции ракеты классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность" на общую сумму более $800 млн. Об этом сообщили в пятницу Госдепартамент и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона.

"Госдепартамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Швеции ракет AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) и связанного с ними оборудования на $605 млн", - говорится в сообщении. В отношении Франции выдано разрешение на поставку ракет класса "воздух - поверхность" AGM-114R2 Hellfire и "связанного оборудования на $203 млн".

Швеция запросила у США 250 ракет класса "воздух - воздух", Франция - 1 515 ракет Hellfire. По мнению американских ведомств, продажа этого вооружения "не изменит базовый военный баланс в регионе".

Американская администрация уже уведомила Конгресс о принятых ею решениях. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение новых соглашений и их возможное блокирование.