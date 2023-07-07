Экс-генсек НАТО ожидает, что альянс даст гарантии безопасности Киеву

По мнению Андерса Фог Расмуссена, саммит в Вильнюсе обозначит путь к вступлению Украины в организацию

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен рассчитывает, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе предоставят Украине гарантии безопасности.

"Первое: я надеюсь, что большинство членов альянса предоставят гарантии безопасности Украине. Второе: я надеюсь, что саммит в Вильнюсе обозначит четкий путь к вступлению Украины в НАТО. Пока она будет ожидать присоединения к альянсу, ей нужны будут гарантии безопасности", - сказал он в эфире телеканала LCI.

Расмуссен также высказал мнение, что "Запад должен будет отреагировать твердо и решительно, если Россия решит применить ядерное оружие".

В пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не будет принята в Организацию Североатлантического договора по итогам предстоящего саммита альянса в столице Литвы. Салливан подчеркнул, что Киеву "все еще необходимы реформы", чтобы соответствовать тем стандартам, которые предъявляются к кандидатам на вступление в альянс.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал участие президента Украины Владимира Зеленского в первом заседании Совета Украина - НАТО, которое пройдет на полях саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Кроме того, генсек организации заявил, что НАТО на саммите в Вильнюсе должна согласовать план из трех пунктов, который приблизит вступление Украины в альянс. По словам Столтенберга, во-первых, страны НАТО согласуют программу помощи Украине на несколько лет, чтобы гарантировать полную военную совместимость между Вооруженными силами Украины и НАТО. Во-вторых, страны альянса повысят уровень политических связей с Киевом, учредив Совет Украина - НАТО. В-третьих, в соответствии с ожиданиями Столтенберга страны НАТО подтвердят, что Украина станет членом организации. Однако генсек альянса не стал обещать, что на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, Украину пригласят вступить в НАТО после завершения в стране боевых действий.