Демократы в Конгрессе США возмутились решением Байдена передать Киеву кассетные боеприпасы

По данным The New York Times, законодатели отметили циничность этого решения, которое ставит под угрозу моральный облик Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Решение администрации президента США Джо Байдена предоставить киевским властям кассетные боеприпасы вызвало гнев среди большой части представителей Демократической партии в американском Конгрессе, сообщила в пятницу газета The New York Times.

По ее сведениям, законодатели указывают на циничность этого решения, которое ставит под угрозу моральный облик Соединенных Штатов. "Победа для Украины - это важная победа для демократий по всему миру, но эта победа не должна достигаться за счет наших американских ценностей и тем самым демократии как таковой", - приводит издание слова конгрессмена Крисси Хулахан (демократ от штата Пенсильвания), которая в прошлом служила в американских ВВС.

В свою очередь ее коллега Сара Джейкобс (демократ от штата Калифорния) в своем заявлении отметила, что "кассетные боеприпасы не позволят провести успешное экономическое восстановление, которое необходимо для обеспечения процветания Украины и улучшения ситуации в борьбе с коррупцией".

Госсекретарь США Энтони Блинкен 7 июля сообщил, что Вашингтон предоставляет Украине новый пакет военной помощи на $800 млн, включающий в том числе кассетные боеприпасы. Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, к которой на данный момент присоединились 111 стран, еще 12 подписали, но пока не ратифицировали.

По информации международной правозащитной организации Human Rights Watch, доля неразорвавшихся элементов, как правило, значительно выше заявляемой, что ведет к жертвам среди мирного населения.