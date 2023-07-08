7 июля, 21:24

В Стамбуле завершились переговоры Эрдогана и Зеленского

По данным телеканала TGRT, основными темами стали вопросы, которые касаются координации позиций двух стран перед саммитом НАТО в Вильнюсе, гарантий безопасности Украины, зерновой сделки, оборонного сотрудничества между предприятиями

АНКАРА, 8 июля. /ТАСС/. Переговоры президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского завершились в пятницу в Стамбуле, сообщил телеканал TGRT.

Встреча проходила в особняке Вахдеттин в районе Ускюдар и продолжалась более двух часов. Ожидается, что по их итогам президенты выступят на пресс-конференции.

Основными темами на встрече стали вопросы, которые в том числе касаются координации позиций двух стран перед саммитом НАТО в Вильнюсе, гарантий безопасности Украины, зерновой сделки, оборонного сотрудничества между предприятиями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что российские власти будут внимательно наблюдать за результатами переговоров лидеров Украины и Турции. 

Теги:
УкраинаТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипЗеленский, Владимир Александрович
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