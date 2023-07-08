Оппозиция в Нидерландах призвала скорее провести выборы на фоне распада правящей коалиции

Нидерландская телерадиовещательная корпорация ранее сообщила о распаде коалиционного правительства на фоне разногласий по миграционной политике

ГААГА, 8 июля. /ТАСС/. Лидеры некоторых оппозиционных партий в Нидерландах призвали к скорейшему проведению парламентских выборов на фоне распада правящей коалиции. Свою реакцию политики публикуют в Twitter и других социальных сетях.

"Кабинет министров распался, - написал в воскресенье в Twitter глава крайне правой "Партии свободы" Герт Вилдерс. - Необходимо провести парламентские дебаты в понедельник, самое позднее - вторник. И быстро вслед за этим выборы. Прощай [премьер-министр Марк] Рютте, [заместитель премьер-министра и министр финансов Сигрид] Каг и остальные".

В свою очередь лидер партии "Зеленые левые" Йессе Клавер считает, что у коалиции не было другого выбора. "Они проработали два года и за это время ничего не добились", - отметил он. По мнению Клавера, в стране должны быть проведены как можно скорее новые выборы, чтобы был сформирован кабинет министров, "который делает то, что необходимо для Нидерландов".

Хорошей новостью назвала распад правительства и лидер "Социалистической партии" Лилиан Марейниссен. "Наконец-то Рютте подает в отставку, - отметила она. - [Им] было создано больше проблем, чем решено. Мы готовы [к новым выборам]".

Ранее Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) сообщила о распаде коалиционного правительства на фоне разногласий по миграционной политике. "Народная партия за свободу и демократию" (НПСД), лидером которой является Рютте, добивалась разработки некоторых мер для сокращения потока беженцев, однако партнеры по коалиции так и не достигли соглашения. НПСД, в частности, добивалась возможности приостановления приема заявок от членов семей беженцев, бежавших от войны, в случае критической ситуации в цепочке по приему соискателей убежища. Однако партия "Христианский союз" заявила, что не может согласиться на ограничения прав людей на воссоединение с семьей. Идею не поддержала и другая коалиционная партия, "Демократы-66".

Как отмечают некоторые обозреватели, Рютте намеренно взял курс на конфронтацию. "Этот брак никогда не был счастливым, - заметил обозреватель НТК Ксандер ван дер Вулп. - Кабинет был сформирован после крайне продолжительных переговоров, и лишь конфликт на Украине предотвратил его распад раньше".