Премьер Албании призвал не допустить на севере Косова ситуации, подобной донбасской

Эди Рама отметил, что никто не должен недооценивать риск эскалации напряженности в регионе

БЕЛГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Албании Эди Рама выразил озабоченность тем, что при дальнейшей эскалации ситуации на севере Косова и Метохии может сформироваться территория, сравнимая с Донбассом

"Единственный путь вперед - это не путь нагнетания напряженности, а путь диалога и путь договоренностей, основанный на соглашении, вытекающем из так называемого франко-германского плана. Я не хочу повторять здесь то, что я сказал в Приштине, когда обращался к компетентным органам в Косово, но я хотел бы добавить, что никто не должен недооценивать риск эскалации напряженности до такой степени, когда мы окажемся в ситуации при которой вооруженные формирования могут предпринять что-то, чего мы ни в коем случае не должны допустить. Это привело бы нас к ситуации, которая может быть сравнима с Донбассом, когда создается какая-то территория внутри региона, которая лишила бы нас возможности вкладывать энергию, что имело бы последствия невообразимых масштабов, что не позволило бы вернуть ситуацию в то состояние, в котором она была", - заявил Рама 7 июля в ходе пресс-конференции по результатам встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Вучич 6 июля в ходе своего обращения к нации заявил о том, что республика запросит проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за угрозы жизни и безопасности своих граждан в Косове и Метохии, а также будет требовать от Сил НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR) демилитаризации вооруженных формирований косовских албанцев. Он подчеркнул, что будет просить "о срочном разговоре с главой НАТО Йенсом Столтенбергом в любой точке планеты Земля, чтобы провести последние переговоры и обозначить ситуацию".

Накануне Вучич в ходе встречи со спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком призвал мировое сообщество серьезно заняться вопросами безопасности сербов в Косове и Метохии. Он указал на то, что "сербский народ в Косове и Метохии подвергается самым жестоким издевательствам и преследованиям за последние 15 лет", и призвал к уважению их прав и обеспечению безопасности.