В Узбекистане накануне досрочных выборов президента наступил день тишины

В пресс-службе Центральной избирательной комиссии пояснили, что в Ташкенте и во всех населенных пунктах республики сняли рекламно-агитационные банеры, растяжки, плакаты и билборды, на которых кандидаты рассказывали о своих программах развития страны

ТАШКЕНТ, 8 июля. /ТАСС/. День тишины наступил в Узбекистане накануне назначенных на 9 июля досрочных выборов президента. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

"В соответствии со статьей 103 Избирательного кодекса Узбекистана в день выборов и за день до начала голосования запрещается проведение агитации", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, в Ташкенте и во всех населенных пунктах республики накануне вечером сняли рекламно-агитационные банеры, растяжки, плакаты и билборды, на которых кандидаты в президенты рассказывали о своих программах развития страны и улучшения условий жизни ее народа.

В день тишины запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационные сети, включая интернет.

Эксперты полагают, что день тишины призван дать возможность каждому избирателю сделать самостоятельный выбор, защитить его от возможного влияния каких-либо материалов и внешнего психологического давления, каковым фактически является публикация рейтингов или иных агитационных материалов. По этой же причине во время него не проводятся дебаты и встречи с избирателями.

По данным пресс-службы, ограничения не распространяются на информацию непосредственно о самих выборах, призывы принять в них участие, а также разъяснение порядка голосования и законодательных норм.

Сообщается, что агитацию в день тишины запрещено вести не только кандидатам в президенты, но и отдельным гражданам, которые по незнанию могут использовать для этого социальные сети. В Узбекистане за нарушение условий и порядка проведения предвыборной агитации предусмотрена административная и уголовная ответственность.