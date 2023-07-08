Белый дом счел безответственным вопрос о принадлежности найденного там кокаина Байденам

По пресс-секретаря Белого дома, семья президента отсутствовала в резиденции, когда там нашли наркотик

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Американская администрация назвала безответственным шагом решение журналистов задать вопрос о том, не принадлежал ли найденный на днях в Белом доме кокаин "семье Байденов".

Уточнение на этот счет попросили дать в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Она в ответ заявила, что, когда наркотическое вещество было обнаружено в главной резиденции американского лидера, расположенной в центре Вашингтона на Пенсильвания-авеню, "семьи Байденов здесь (в Белом доме - прим. ТАСС) не было". Жан-Пьер напомнила, что президент США Джо Байден и его близкие покинули Белый дом 30 июня, отправившись в загородную резиденцию главы американской администрации в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. Ни 1, ни 2, ни 3 июля президента и его домочадцев в Белом доме не было, сказала пресс-секретарь, видимо, автоматически подразумевая, что кокаин в таком случае не мог принадлежать первой семье США. "Задавать этот вопрос действительно невероятно безответственно. Остановлюсь на этом", - добавила Жан-Пьер.

Предыдущий президент США республиканец Дональд Трамп в среду выразил мнение, что найденный в Белом доме кокаин предназначался для демократа Джо Байдена и его сына Хантера. Последний публично в прошлом признавал, что у него были проблемы с наркотиками. Хантер Байден в том числе лечился от наркотической зависимости.

В свою очередь помощник руководителя администрации США по национальной безопасности Джейк Салливан отверг предположение о том, что обнаружение в Белом доме кокаина может свидетельствовать о каких-то рисках для Байдена или окружения американского лидера. Салливан напомнил, что спецслужбы США ведут расследование обстоятельств инцидента. "Если это затрагивает кого-то в Белом доме, то будут надлежащие последствия", - предупредил Салливан в пятницу на брифинге. "Но я в настоящее время не считаю, учитывая имеющуюся информацию, что мы сталкиваемся с какой-то угрозой национальной безопасности, сохраняющейся угрозой национальной безопасности", - отметил советник Байдена. Он также пояснил, что "ситуационная комната" Белого дома - защищенное помещение для проведения закрытых совещаний, в относительной близости к которому нашли кокаин, - не используется уже в течение нескольких месяцев, поскольку там ведется ремонт.

Обнаружение наркотика

По данным американских официальных лиц и СМИ, наркотик был обнаружен 2 июля в Западном крыле Белого дома в шкафу проходного помещения, в котором сотрудники и посетители оставляли на хранение мобильные телефоны. В Западном крыле Белого дома расположен Овальный кабинет президента. Там же находятся кабинеты ряда ближайших помощников и советников главы государства. Жан-Пьер заявила ранее, что Байден в курсе случившегося. Она выразила уверенность, что компетентные органы США разберутся в произошедшем. Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что аппарат администрации президента США не ведет собственного расследования обстоятельств инцидента.