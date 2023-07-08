7 июля, 21:20,
обновлено 7 июля, 21:44
Военная операция на Украине

Байден: принятие Украины в НАТО до завершения конфликта грозит прямым столкновением с РФ

AP Photo/ Patrick Semansky
Президент США Джо Байден
© AP Photo/ Patrick Semansky

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Принятие Украины в НАТО до завершения конфликта грозит прямым столкновением Североатлантического альянса с Россией. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден в интервью телекомпании CNN, фрагмент которого опубликован на ее сайте.

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"Я не думаю, что в НАТО есть единогласие по поводу того, принимать или не принимать Украину в семью НАТО сейчас, в этот момент, посреди войны", - приводит CNN слова американского лидера. "К примеру, если бы это было сделано, и я говорю об этом серьезно, мы полностью привержены каждому дюйму территории НАТО. Это обязательство, которое мы все на себя взяли, несмотря ни на что. Если идет война, то мы все в ней участвуем. Мы были бы в состоянии войны с Россией, если бы дела обстояли таким образом", - отметил Байден. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияБайден, ДжоВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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