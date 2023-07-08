7 июля, 21:24,
обновлено 7 июля, 21:56

Эрдоган заявил, что Турция продолжит оказывать Украине всяческую поддержку

СТАМБУЛ, 8 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит оказывать поддержку Киеву в контексте ситуации на Украине.

"Мы с самого начала конфликта продемонстрировали нашу солидарность с Украиной, предоставив конкретную помощь во многих областях - в политической, экономической, в сфере безопасности. Но мы были и страной, которая прилагала наиболее интенсивные усилия для прекращения войны путем переговоров на основе международного права", - сказал Эрдоган в субботу в Стамбуле после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляцию вели местные телеканалы.

"Мы будем продолжать наши усилия для урегулирования. Несмотря на произошедшее, дружба между Турцией и Украиной всецело укрепилась. Хочу, чтобы нынешние переговоры были полезны как для наших стран, так и для нашего региона и международного сообщества", - добавил Эрдоган. 

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