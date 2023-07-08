Эрдоган утверждает, что Путин может посетить Турцию в августе

Турецкий лидер отметил, что республика продолжает вести переговоры как с Москвой, так и с Киевом по вопросам обмена пленными

СТАМБУЛ, 8 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в субботу с утверждением, что российский лидер Владимир Путин может посетить республику в следующем месяце.

"Мы продолжаем вести переговоры как с Россией, так и с Украиной по вопросам обмена пленными. В следующем месяце господин Путин посетит Турцию. И у нас вновь будет возможность в формате тет-а-тет обсудить эту тему. Я также продолжу поддерживать с ним переговоры по телефону в предстоящий период", - сказал турецкий президент по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле.

Эрдоган отметил, что "вопрос обмена пленными является одним из приоритетов текущей повестки". "Мы будем обсуждать эту тему и по телефону [с Путиным]. Надеюсь, в скором времени мы достигнем результатов", - сказал турецкий лидер.

В пятницу телеканал A Haber выступил с предположением, что после переговоров с Зеленским Эрдоган может встретиться с Путиным. Такая встреча, по версии канала, необязательно пройдет в Турции, но будет очной.

Лидеры России и Турции регулярно общаются по телефону. Последний такой контакт состоялся 24 июня.

16 июня помощник главы российского государства по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил журналистам, что подготовка визита Путина в Турцию еще не началась, и "пока нет понимания по датам". Но Ушаков напомнил, что есть приглашение Эрдогана и "устная договоренность двух президентов о том, что очередь [российского лидера] посетить Анкару или Стамбул". В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча двух президентов может состояться в какой-то перспективе, но точные ее сроки пока не определены.