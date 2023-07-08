Байден подтвердил ликвидацию США последних запасов химоружия

Американский лидер призвал все страны присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в пятницу подтвердил, что Вашингтон ликвидировал остатки запасов химического оружия.

"Более 30 лет США неустанно работали над уничтожением своих запасов химического оружия. Сегодня я с гордостью объявляю, что США безопасно уничтожили последние боеприпасы из этих запасов, подведя нас на шаг ближе к миру, свободному от ужасов химического оружия", - говорится в заявлении американского лидера, распространенного пресс-службой Белого дома.

Он призвал все страны присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия. Байден утверждает, что Россия и Сирия должны также вернуться к соблюдению конвенции и "признать свои необъявленные программы".

Россия, обладавшая самыми большими запасами (около 40 тыс. тонн), досрочно завершила их уничтожение в 2017 году, что подтверждено Организацией по запрещению химического оружия.

Запасы США на момент присоединения к конвенции оценивались в 31,5 тыс. тонн. Последние запасы американского химоружия хранились на военном складе Блю-Грасс в штате Кентукки. Ранее об их уничтожении сообщил лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл.