Новые парламентские выборы в Нидерландах пройдут не ранее середины ноября

По данным избирательного совета страны, новые партии должны получить возможность зарегистрироваться, действующим партиям требуется время на составление списков кандидатов, а муниципалитеты должны организовать избирательные участки

ГААГА, 8 июля. /ТАСС/. Проведение новых парламентских выборов в Нидерландах после ухода в отставку правительства во главе с премьер-министром Марком Рютте будет возможно не ранее середины ноября. Об этом сообщил в субботу избирательный совет страны.

По данным этой структуры, "подготовка к выборам занимает время", поэтому провести голосование удастся "не ранее середины ноября". Например, новые партии должны получить возможность зарегистрироваться, действующим партиям требуется время на составление списков кандидатов, а муниципалитеты должны организовать избирательные участки.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал королю прошение об отставке возглавляемого им правительства. Ожидается, что 8 июля он лично встретится с монархом.

Причиной для подачи правительства в отставку стали разногласия в правящей коалиции по вопросу миграционной политики. Народная партия за свободу и демократию, лидером которой является Рютте, добивалась принятия ряда мер по сокращению потока беженцев, в частности возможности приостановки в экстренных случаях приема заявок от членов семей соискателей убежища, бежавших от войны. Однако партия "Христианский союз", входящая в коалиционное правительство, заявила, что не может согласиться на ограничения прав людей на воссоединение с семьей.

Следующим шагом станет проведение новых парламентских выборов. По их результатам должна быть сформирована новая правящая коалиция. Пока этого не произойдет, действующее правительство продолжит временно исполнять свои обязанности.

Как отмечают некоторые обозреватели, Рютте в этом случае преднамеренно взял курс на конфронтацию. "Этот брак никогда не был счастливым, - заметил обозреватель НТК Ксандер ван дер Вулп. - Кабинет был сформирован после крайне продолжительных переговоров, и лишь конфликт на Украине предотвратил его распад раньше".