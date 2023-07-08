Эксперт: ситуация с зерновой сделкой может решиться в ходе контактов Путина и Эрдогана

По словам бывшего торгпреда Турции в России Айдына Сезера, требования России для продления соглашения "могут быть удовлетворены только через контакты с Западом"

АНКАРА, 8 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Вопрос продления зерновой сделки может быть решен в ходе переговоров президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Так в беседе с корр. ТАСС прокомментировал переговоры турецкого лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле политолог и экономист, бывший торгпред Турции в России Айдын Сезер.

"Продление зерновой сделки, которое обсуждалось в ходе их переговоров, не является вопросом, который может быть преодолен только путем переговоров между Турцией, Украиной и Россией. Основные требования России для продления зерновой сделки предъявлены западным странам. Поэтому требования России могут быть удовлетворены только через контакты с Западом. Теперь Зеленский знает, что соглашение между РФ и ООН [в рамках зерновой сделки] являются необходимым условием [для ее продления]. Решение этого вопроса, скорее всего, станет возможно благодаря контактам между Эрдоганом и Путиным", - подчеркнул турецкий эксперт.

Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским заявил, что обсудил с президентом Украины зерновую сделку. Он также выразил надежду, что она будет продлена после 17 июля.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений из украинских портов на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 мая Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

В МИД РФ ранее подчеркивали, что из всего пакета договоренностей выполняется только черноморская инициатива, а по меморандуму РФ и ООН ничего не сделано. Он касается гарантий выполнения требований РФ об экспорте сельхозпродукции и удобрений, переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT и ряда других вопросов. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент он не видит доводов в пользу продления договоренностей.