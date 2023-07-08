В ОЗХО объявили об уничтожении всех остававшихся в мире заявленных запасов химоружия

Гендиректор Организации по запрещению химического оружия Фернандо Ариас отметил, что, несмотря на этот успех, борьба с применением химического оружия еще не окончена

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас в пятницу после сообщения о ликвидации остатков арсенала химического оружия США подтвердил, что все оставшееся в мире объявленное вооружение этого типа было уничтожено.

"Я поздравляю все государства-участники и в данном случае Соединенные Штаты Америки с этим крупным достижением для международного сообщества. Завершение уничтожения всех объявленных запасов химического оружия является важной вехой для организации. Это важнейший шаг на пути к выполнению ее миссии по окончательной ликвидации всего химического оружия", - приводятся его слова в пресс-релизе организации.

Глава ОЗХО отметил, что, несмотря на этот успех, борьба с применением химического оружия еще не окончена. "Недавние случаи применения и угрозы применения токсичных химических веществ в качестве оружия свидетельствуют о том, что предотвращение нового ухудшения ситуации (в области химоружия - прим. ТАСС) останется приоритетом для организации", - сказал он, не уточнив, о каких инцидентах идет речь.

Президент США Джо Байден 7 июля подтвердил, что Вашингтон ликвидировал остатки запасов химического оружия. Запасы США на момент присоединения к Конвенции оценивались в 31,5 тыс. тонн. Последние запасы американского химоружия хранились на военном складе Блю-Грасс в штате Кентукки.

Россия, обладавшая самыми большими запасами (около 40 тыс. тонн), досрочно завершила их уничтожение в 2017 году, что подтверждено Организацией по запрещению химического оружия.