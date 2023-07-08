Коалиция по кассетным боеприпасам раскритиковала США за передачу этого оружия Украине

В СМС назвали этот шаг Вашингтона шокирующим и подчеркнули, что он приведет к многим жертвам среди гражданских

ЖЕНЕВА, 8 июля. /ТАСС/. Коалиция по кассетным боеприпасам (CMC), объединяющая общественные организации нескольких стран, добивающихся запрета этого вида оружия, выступила с резкой критикой решения США о поставках кассетных боеприпасов на Украину. В распространенном в пятницу в Женеве заявлении она назвала этот шаг Вашингтона шокирующим, подчеркнув, что он приведет ко множеству жертв среди мирных жителей.

В заявлении CMC говорится, что она "потрясена планами Соединенных Штатов по передаче запрещенных кассетных боеприпасов Украине" и что такая передача "последовала за неоднократными просьбами украинских официальных лиц".

"Решение администрации [президента Джо] Байдена о передаче кассетных боеприпасов будет способствовать ужасным жертвам среди мирного населения Украины - как немедленно [после их применения], так и в последующие годы", - заявил Пол Хэннон, заместитель председателя правления Коалиции по кассетным боеприпасам и тесно сотрудничающего с ней Международного движения за запрет противопехотных мин (ICBL-CMC). Использование кассетных боеприпасов, сказал Хэннон, "усугубляет и без того массовое загрязнение Украины взрывоопасными остатками войны и наземными минами".

CMC отметила со ссылкой на ООН и другие международные организации, что "украинские силы применяли кассетные боеприпасы в нескольких случаях". Она напомнила, что эти боеприпасы "доставляются артиллерией, реактивными снарядами и авиацией". "Они раскрываются в воздухе и разбрасывают десятки или сотни суббоеприпасов на большой площади. Кассетные боеприпасы не только убивают в момент удара, но и оставляют смертоносный след из неразорвавшихся снарядов, угрожающих жизни, на долгие годы", - констатировала коалиция.

Коалиция считает, что государства - участники Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов, вступившей в силу в 2010 году, "должны противодействовать любой передаче и использованию этого оружия". Кроме того, им следует призвать участников конфликта "не применять кассетные боеприпасы из-за предсказуемого вреда гражданскому населению". Коалиция призвала к "немедленному прекращению поставок оружия, запрещенного на международном уровне".