Sky: передача Украине кассетных боеприпасов говорит о том, что у ВСУ плохо идут дела

Корреспондент телеканала Sky News в США Марк Стоун отметил, что анонсировавшееся "весеннее контрнаступление" Вооруженных сил Украины так и не началось весной и не задалось летом

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов говорит о том, что ВСУ столкнулись со значительными трудностями в ходе начатого Киевом контрнаступления. Такое мнение высказал в пятницу корреспондент телеканала Sky News в США Марк Стоун.

"Передача этого оружия создает явные риски для гражданских - не сейчас, а в будущем. Эхо войны от неразорвавшихся суббоеприпасов очевидно на бывших полях сражений по всему миру, - пишет Стоун в статье, опубликованной на сайте телеканала. - Америка также рискует потерять моральное превосходство над Россией, поставляя оружие, которое запрещено в большинстве стран мира. Так зачем же поставлять его? Потому что факты на земле говорят не в пользу Украины. Это решение - четкий сигнал, говорящий о том, что военные дела Украины идут отнюдь не хорошо".

Стоун отмечает, что давно анонсировавшееся "весеннее контрнаступление" ВСУ так и не началось весной и не задалось летом. Украинским войскам сложно наступать на хорошо укрепленные российские позиции, а запасы обычных артиллерийских снарядов быстро истощаются как у ВСУ, так и у западных союзников Украины. В этой ситуации необходимо то, что Стоун называет "мостом снабжение" - оружие, которое позволит Киеву продолжать боевые действия, пока решается проблема нехватки снарядов. Решением стали кассетные боеприпасы из "обширных запасов" Пентагона.

Как подчеркивает Стоун, Украина полностью принимает на себя риски, связанные с подрывом гражданских лиц на неразорвавшихся элементах кассетных боеприпасов. После окончания конфликта США обещают помочь Украине в разминировании территорий, где применялось это оружие. Стоун приводит данные мониторинговой организации по противопехотным минам и кассетным боеприпасам (Landmine and Cluster Munition Monitor), указывающей, что 97% жертв от применения кассетных боеприпасов в мире - мирные жители, в первую очередь дети.

О решении США

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии о применении американских кассетных боеприпасов с минимальными угрозами мирному населению. В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в четверг отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных граждан.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.

О боеприпасах

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, к которой присоединились 111 стран, еще 12 подписали ее, но пока не ратифицировали.

По информации международной правозащитной организации Human Rights Watch, доля неразорвавшихся элементов, как правило, значительно выше заявляемой, что ведет к жертвам среди мирного населения.