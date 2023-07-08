Эксперт заявил, что вступление Украины в НАТО не зависит от позиции Турции

АНКАРА, 8 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Вопрос вступления Украины в НАТО не зависит от позиции Турции, он будет решен на уровне США и самого Североатлантического альянса. Об этом заявил в субботу корр. ТАСС политолог и экономист, бывший торгпред Турции в России Айдын Сезер, комментируя слова турецкого президента Тайипа Эрдогана о том, что Украина имеет право на вступление в НАТО.

"Что же касается вступления Украины в НАТО, то надо понимать, что Турция уже давно поддерживает членство Украины в НАТО. Однако главным собеседником Украины по этой теме являются Соединенные Штаты и НАТО. Турция не является прямым собеседником в этом диалоге. Однако, безусловно, она является страной, которая поддерживает Украину в этом вопросе", - отметил эксперт.

Между тем Сезер выразил предположение, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию мог состояться по инициативе Запада. "Крайне важно, что визит Зеленского состоялся до саммита НАТО в Вильнюсе. Вероятно, Запад направил Зеленского в Турцию специально для лоббирования процесса вступления Швеции в НАТО. Можно сказать, что усилия Зеленского в этом направлении встретили бы негативный отклик в турецком общественном мнении", - пояснил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал участие президента Украины в первом заседании Совета Украина - НАТО, которое пройдет на полях саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Кроме того, генсек организации заявил, что НАТО на саммите в Вильнюсе должна согласовать план из трех пунктов, который приблизит вступление Украины в альянс. По словам Столтенберга, во-первых, страны НАТО согласуют программу помощи Украине на несколько лет, чтобы гарантировать полную военную совместимость между Вооруженными силами Украины и НАТО. Во-вторых, страны альянса повысят уровень политических связей с Киевом, учредив Совет Украина - НАТО. В-третьих, в соответствии с ожиданиями Столтенберга, страны НАТО подтвердят, что Украина станет членом организации. Однако генсек альянса не стал обещать, что на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, Украину пригласят вступить в НАТО после завершения в стране боевых действий.

Президент США Джо Байден заявил ранее, что принятие Украины в НАТО до завершения конфликта грозит прямым столкновением Североатлантического альянса с Россией.