США готовы обеспечить безопасность Украины по "израильской модели"

Байден заявил, что стране будут поставлять вооружения и оборудование, которое необходимо для обороны

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по "израильской модели", пока страна не вступит в НАТО. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден в интервью телекомпании CNN, фрагмент которого опубликован в пятницу на ее сайте.

По словам Байдена, Украина пока не готова к вступлению в НАТО, этот процесс "требует времени на выполнение всех условий". Как подчеркнул американский лидер, он "в подробностях обсуждал этот вопрос с [президентом Украины Владимиром] Зеленским".

"Среди прочего я сказал, что США, пока будет идти этот процесс, который займет некоторое время, готовы будут обеспечить безопасность, которую мы обеспечиваем Израилю, поставляя вооружения, оборудование, которое необходимо им для обороны", - заявил Байден, подчеркнув, что это будет возможно при условии "прекращения огня и заключения мирных договоренностей". "Думаю, мы сможем это устроить", - заключил он.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на помощников президента США сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность предложить Украине "израильскую модель" сотрудничества без присоединения к НАТО. По данным газеты, эта модель подразумевает "10-летние обязательства в области безопасности", однако обязательства перед Киевом будут "практически наверняка менее долгосрочными". В Киеве подтвердили достоверность этих сведений.