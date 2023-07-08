Бывший президент США в очередной раз заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году закончит конфликт на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп назвал себя единственным, кто может предотвратить третью мировую войну.

"Я единственный кандидат, который может выступить со следующим обещанием. Я предотвращу третью мировую войну, а именно к ней мы движемся. Мы движемся в сторону третьей мировой войны", - заявил Трамп в пятницу на митинге перед своими сторонниками в штате Айова, выступление транслировали американские телеканалы.

Республиканец также в очередной раз выступил с утверждением, что в случае победы на президентских выборах 2024 года положит конец конфликту на Украине в течение 24 часов. "Все задаются вопросом, смогу ли я это сделать. Разумеется, смогу", - заявил Трамп.

Экс-президент США также подчеркнул, что не занимает чью-либо сторону в украинском кризисе. "Знаете, на чьей я стороне? Я хочу, чтобы перестали погибать люди, вот на чьей я стороне", - отметил он.

Бывший американский лидер в своих публичных выступлениях неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах президента США, которые состоятся в ноябре 2024 года, смог бы за сутки обеспечить урегулирование ситуации на Украине, однако не раскрывал своего видения пути достижения мира в этом конфликте.