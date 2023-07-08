В Human RIghts Watch не согласны с решением США о поставках Киеву кассетных боеприпасов

Директор вашингтонского отделения международной правозащитной организации Сара Йегер не считает достаточными утверждения, которыми Вашингтон объяснил эти поставки

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Директор вашингтонского отделения международной правозащитной организации Human RIghts Watch Сара Йегер не согласна с решением американской администрации направить ВСУ кассетные боеприпасы и не считает достаточными утверждения, которыми Вашингтон объяснил эти поставки.

"Они [кассетные боеприпасы] уже присутствуют на всей территории страны, и их предстоит ликвидировать. Это не может служить достаточным объяснением для США, чтобы отправить еще [кассетные боеприпасы]. Законодатели, политики и члены администрации Байдена, вероятно, дважды подумают об этом, когда к ним начнут поступать изображения детей, пострадавших от кассетных боеприпасов американского производства", - такое заявление Йегер приводит в пятницу газета The Hill.

Издание отмечает, что против поставок кассетных боеприпасов Украине открыто выступили не менее 38 правозащитных организаций.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии о применении американских кассетных боеприпасов с минимальными угрозами мирному населению. В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в четверг отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных граждан.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.

О боеприпасах

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, к которой присоединились 111 стран, еще 12 подписали, но пока не ратифицировали.

По информации международной правозащитной организации Human Rights Watch, доля неразорвавшихся элементов, как правило, значительно выше заявляемой, что ведет к жертвам среди мирного населения.