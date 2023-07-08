Гросси назвал недопустимым отказ военных признать территории у ЗАЭС закрытыми для них

Гендиректор МАГАТЭ отметил, что пытался создать защитную зону вокруг станции

ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в опубликованном в субботу интервью японскому телеканалу NHK, что считает недопустимым позицию военных о непризнании наличия закрытых для них территорий вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Я пытался создать защитную зону вокруг ЗАЭС. Однако началось контрнаступление, и командиры военных подразделений не признают наличие территорий, в которые им нельзя заходить. Это абсолютно недопустимо", - подчеркнул глава МАГАТЭ. При этом он не уточнил, о чьих военных идет речь.

Ранее Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ уже приняла меры, соответствующие предложениям Гросси.