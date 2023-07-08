В США заявили, что сотрудничество с КНР может привести к "глобальным прорывам" по климату

Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен отметила, что климатические изменения возглавляют список мировых проблем

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. США и Китай, будучи крупнейшими производителями парниковых газов, должны вместе бороться с климатическими изменениями, так как сотрудничество Вашингтона и Пекина способно привести к "глобальным прорывам" в этой сфере. Об этом в пятницу заявила глава Министерства финансов США Джанет Йеллен, выступая в Пекине на круглом столе, посвященном финансированию мер по борьбе с изменением климата.

"Климатические изменения возглавляют список мировых проблем. США и Китай должны работать вместе, чтобы противостоять этой экзистенциальной угрозе. История указывает, на что способны наши две страны: моменты сотрудничества в климатической сфере между Соединенными Штатами и Китаем сделали возможными глобальные прорывы, включая Парижское соглашение", - убеждена Йеллен. Ее слова приводит пресс-служба американского Минфина.

Министр добавила, что она сама и президент США Джо Байден полагают, что, несмотря на наличие противоречий между Вашингтоном и Пекином, в их интересах "вывести отношения на верный путь и сохранять открытые и честные линии коммуникации".

"Будучи двумя крупнейшими мировыми производителями парниковых газов и крупнейшими инвесторами в возобновляемые источники, мы разделяем ответственность и возможность вести за собой", - подчеркнула глава американского финансового ведомства.

Йеллен прибыла в Пекин 6 июля, визит продлится до 9 июля. Встреча Йеллен и председателя КНР Си Цзиньпина не планируется, но глава американского Минфина рассчитывает на переговоры с вице-премьером Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэном.