Гросси заявил об отсутствии разногласий у экспертов по плану Японии по сбросу воды с АЭС

Глава МАГАТЭ предположил, что произошло недоразумение

СЕУЛ, 8 июля. /ТАСС/. Разногласий среди экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) относительно доклада по плану Японии по сбросу воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан не было. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью агентству Yonhap, опубликованном в субботу.

"Разногласий не было. Вероятно, произошло недоразумение. Ни один из экспертов не подходил ко мне со словами, что он не согласен с содержанием доклада", - сказал Гросси.

"Этот доклад носит окончательный и всесторонний характер. Я видел сообщения о том, что один эксперт придерживался другого мнения, но не понимаю, что это означает. Определенно я могу сказать то, что доклад выполнен в соответствии с правилами и стандартами", - добавил глава МАГАТЭ. Накануне он прибыл в Республику Корея, чтобы обсудить с властями результаты проверки планов Японии. Сеул ранее признал, что они соответствуют международным стандартам.

Гросси также прокомментировал акцию протеста, участники которой встретили его в аэропорту по прибытии. "Это часть демократического процесса. Вероятно, я и приехал сюда, чтобы развеять опасения многих людей", - сказал он. Как отмечает Yonhap, 9 июля он планирует встретиться с представителями ведущей оппозиционной Демократической партии "Тобуро", которая ранее выразила сомнения в верности выводов доклада, поскольку он основан на японских данных.

В пятницу агентство Reuters со ссылкой на Гросси сообщило, что несколько экспертов, входящих в рабочую группу по оценке планов Японии, выражали обеспокоенность.

Политическое решение

Гендиректор также опроверг утверждения о том, что МАГАТЭ не было объективно, поскольку с просьбой о проверке обратилась Япония, и не согласился с тем, что агентство якобы подстроилось под график Токио. Гросси добавил, что и другие страны, в том числе Китай и Республика Корея, смешивают воду, чтобы снизить содержание трития.

На вопрос о том, является ли сброс воды лучшим выбором, глава организации ответил, что не станет комментировать "политические решения". "Моя задача - проверить, нарушит ли решение стандарты безопасности в ядерной сфере", - отметил он.

В рабочую группу, которой было поручено оценить план сброса, входили эксперты из России, Китая и США, а также из Австралии, Аргентины, Великобритании, Вьетнама, Канады, Республики Корея, Республики Маршалловы Острова и Франции.

4 июля МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подчеркивалось, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам. На пресс-конференции в Токио Гросси также отметил, что агентство считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона.