На Украине с начала конфликта открыли более 1 300 дел по обвинению в госизмене

По данным Государственного бюро расследований, еще 286 дел возбудили по обвинению в коллаборационизме, 23 - по обвинению в "пособничестве" России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Более 1 600 уголовных дел по обвинению в преступлениях против национальной безопасности открыто на Украине за 500 дней полномасштабного конфликта. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).

В частности, по данным, опубликованным в Telegram-канале ведомства, 1 315 дел возбуждено по обвинению в госизмене, 286 - по обвинению в коллаборационизме, 23 - по обвинению в "пособничестве" России.

Как отметили в ГБР, обвинение уже предъявлено 797 лицам, 436 человек объявлены в розыск, еще 1 052 человека проверяют на причастность к госизмене и коллаборационной деятельности. По 476 делам обвинительные заключения уже направлены в суд. Наибольшее количество открытых дел, добавили в ГБР, касаются жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.