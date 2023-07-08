В Бундестаге выступили против поставок Украине кассетных боеприпасов

Глава комитета по европейским делам Антон Хофрайтер назвал незаконным такой вид поставок

БЕРЛИН, 8 июля. /ТАСС/. Глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер ("зеленые") выступил против поставок Украине кассетных боеприпасов на фоне сообщений о подобных планах США. Об этом он заявил в субботу агентству DPA.

"Я отказываюсь поставлять кассетные боеприпасы. Она [поставка] по праву является незаконной", - сказал Хофрайтер. Вместо этого он призвал передать Киеву немецкие крылатые ракеты и поддержать возглавляемую Данией и Нидерландами европейскую коалицию, координирующую обучение украинских летчиков с точки зрения материально-технического обеспечения.

Вместе с тем Хофрайтер призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) сделать четкие заявления по этому поводу на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе. "Важно, чтобы Шольц сделал заявление на саммите НАТО в отношении поставок оружия, особенно в связи со сложной ситуацией на фронте, - утверждал политик. - После того как мы так долго колебались и таким образом позволили российской армии так сильно укрепить линию фронта, мы должны извлечь уроки из этого и действовать быстрее". Хофрайтер подчеркнул, что если Великобритания поставит крылатые ракеты Украине, он не видит причин, по которым Германия не может сделать то же самое.

"Можно было бы также попытаться договориться со Швецией о поставке на Украину истребителей Gripen, на которых могут быть установлены крылатые ракеты Taurus", - отметил глава комитета Бундестага. Касательно коалиции по поставке истребителей F-16 американского производства он призвал Германию оказать материально-техническую поддержку, предоставить аэродромы и помощь в обучении. Правительство ФРГ пока не участвует в этой коалиции.

О решении США

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 7 июля сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии о применении американских кассетных боеприпасов с минимальными угрозами мирному населению. В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 6 июля отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных граждан.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.