DPA: большинство жителей ФРГ выступили за вступление Украины в НАТО

По данным опубликованного опроса, 42% респондентов высказались за то, чтобы страна стала членом альянса только после окончания конфликта

БЕРЛИН, 8 июля. /ТАСС/. Большинство немцев выступили за то, чтобы Украина рано или поздно была принята в Североатлантический альянс. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA в преддверии саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

По данным опроса, 42% респондентов высказались за то, чтобы Украина стала членом альянса только после окончания конфликта. При этом 13% опрошенных выступили за немедленное присоединение страны к НАТО. В то же время 29% жителей ФРГ принципиально против вступления Украины в Североатлантический альянс.

Социологи также выяснили, что подавляющее большинство немцев (58%) хотят, чтобы Украина и Россия незамедлительно начали переговоры, 26% высказались против этого, 16% отказались отвечать на поставленный вопрос.

Опрос проводился с 30 июня по 4 июля. В нем приняли участие 2 116 человек.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал участие президента Украины Владимира Зеленского в первом заседании Совета Украина - НАТО, которое пройдет на полях саммита НАТО. Кроме того, генсек организации заявил, что НАТО на саммите в Вильнюсе должна согласовать план из трех пунктов, который приблизит вступление Украины в альянс. По словам Столтенберга, во-первых, страны альянса согласуют программу помощи Украине на несколько лет, чтобы гарантировать полную военную совместимость между Вооруженными силами Украины и НАТО. Во-вторых, страны альянса повысят уровень политических связей с Киевом, учредив Совет Украина - НАТО. В-третьих, в соответствии с ожиданиями Столтенберга, страны НАТО подтвердят, что Украина станет членом блока. Однако генсек альянса не стал обещать, что на саммите в Вильнюсе Украину пригласят вступить в НАТО после завершения в стране боевых действий.