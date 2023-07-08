Вновь избранный президент Латвии вступил в должность

Эдгарс Ринкевичс принес президентскую присягу на верность республике

ВИЛЬНЮС, 8 июля. /ТАСС/. Вновь избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс вступил в должность главы государства. В субботу на внеочередной сессии Сейма (парламента) он принес президентскую присягу на верность Латвии.

"Клянусь, что вся моя работа будет посвящена благу латвийского народа. Я буду соблюдать и уважать конституцию Латвии и законы страны. Я буду относиться ко всем справедливо и выполнять свои обязанности по совести", - зачитал он ее текст.

49-летний Ринкевичс окончил факультет истории и философии Латвийского университета, колледж стратегии национальных ресурсов университета национальной обороны США. После нескольких лет работы журналистом он поступил на государственную службу. С 1995 года служил в МИД Латвии, затем руководил президентской канцелярией, а в 2011 году возглавил МИД.

Ринкевичс последовательно занимает антироссийскую позицию.