8 июля, 07:34

СМИ: Япония и ЕС договорятся об усилении экономической безопасности

По информации NHK, участники переговоров также условятся повышать степень противодействия кибератакам, совместно эксплуатировать спутники связи и разрабатывать передовые технологии

ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. Представители Японии и ЕС в ходе предстоящей поездки японского премьер-министра Фумио Кисиды в Брюссель намерены договориться о сотрудничестве ради усиления экономической безопасности. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK.

Ожидается, что стороны наладят взаимодействие в вопросе укрепления цепочек поставок полупроводников и создадут формат постоянного диалога между ведомствами, ответственными за выполнение соответствующей задачи. Кроме того, участники переговоров условятся повышать степень противодействия кибератакам, совместно эксплуатировать спутники связи и разрабатывать передовые технологии, а также сотрудничать для обеспечения безопасности на море.

Как отмечает NHK, Япония стремится добиться большей вовлеченности ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе, учитывая растущую активность Китая.

7 июля генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно объявил, что Кисида 11-13 июля посетит Литву, где лично примет участие в саммите НАТО, а также Бельгию для встречи с руководством ЕС. 

Теги:
ЯпонияКисида, Фумио
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