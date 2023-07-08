Константинопольский патриарх провел молебен с участием Зеленского

После богослужения "за установление мира на Украине" состоялась встреча украинского президента с Варфоломеем

СТАМБУЛ, 8 июля. /ТАСС/. Константинопольский патриарх Варфоломей провел в субботу в Стамбуле совместный молебен с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится в Турции с рабочим визитом. Трансляцию из кафедрального собора Константинопольской патриархии вел телеканал A Haber.

После богослужения "за установление мира на Украине" состоялась встреча Зеленского с Варфоломеем.

В районе Константинопольского патриархата в связи с его посещением президентом Украины были приняты усиленные меры безопасности.

В 2018 году в Киеве после так называемого объединительного собора была создана "Православная церковь Украины" (ПЦУ), которая получила автокефалию от Константинопольского патриарха. Большинство поместных православных церквей не признают ПЦУ. Русская православная церковь ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической Украинской православной церкви.