Президент Финляндии назвал неожиданным решение РФ о закрытии генконсульства в Петербурге

Саули Ниинистё заявил, что оно "вывело ситуацию в новое измерение"

СТОКГОЛЬМ, 8 июля. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё признал, что решение Москвы о закрытии генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге стало неожиданностью для Хельсинки.

"Мы знаем, что у многих других стран был подобный опыт, сам по себе такой "сюрприз" не уникален. Но тот факт, что это произошло в нынешних обстоятельствах, конечно, является [неожиданным]", - сказал финский президент в субботу в интервью финскому агентству STT. По словам Ниинистё, решение о закрытии генконсульства "вывело ситуацию в новое измерение".

Ниинистё отметил, что решение о высылке девяти финских дипломатов, напротив, не удивило Хельсинки, поскольку ранее Финляндия сообщила о выдворении девяти сотрудников российского посольства.

Президент Финляндии подчеркнул, что республика разрабатывает ответные меры на закрытие генконсульства, однако не стал уточнять, какие именно. 6 июня он написал в Twitter, что равнозначным ответом может стать закрытие генконсульства РФ в Турку.

В четверг официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова сообщила, что посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в МИД, где ему был заявлен решительный протест из-за антироссийской политики Хельсинки. В официальном заявлении МИД РФ сообщил, что Россия в качестве ответных мер на проводимую властями Финляндии антироссийскую политику с 1 октября отзывает свое согласие на деятельность генконсульства страны в Санкт-Петербурге и высылает девять финских дипломатов.