8 июля, 08:35

В Грузии прошли межведомственные учения с участием военных из США и Литвы

Согласно заявлению Министерства обороны страны, их целью было совершенствование межведомственных действий во время чрезвычайного положения и кризисных ситуаций

ТБИЛИСИ, 8 июля. /ТАСС/. Межведомственные учения "Партнер-2023", к которым присоединились военные из США и Литвы, состоялись в Грузии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Грузии.

"Целью учений было совершенствование межведомственных действий во время чрезвычайного положения и кризисных ситуаций. Учения показали, насколько важным является достижение цели при межведомственной координации", - приводит пресс-служба слова представителя Национальной гвардии Министерства обороны Грузии, полковника Кобы Мурусидзе.

В маневрах также участвовали представители Сил специальных операций Минобороны Грузии, министерства внутренних дел, Минздрава и Мининфраструктуры. Сценарий предполагал проведение операций по управлению эпидемией, тушение очагов пожара, а также выявление и нейтрализацию диверсионных групп. Учения проходили в три этапа в муниципалитетах Амбролаури, Кварели и Тетрицкаро. 

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СШАГрузияЛитва
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