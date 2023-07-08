МИД Франции отказался признавать проявления расизма в полиции

В ведомстве назвали безосновательными и односторонними требования Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации устранить системные причины таких инцидентов

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции назвало безосновательными и односторонними заявления Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД), потребовавшего от Парижа устранить системные причины расовой дискриминации в полиции. Соответствующее заявление пресс-служба внешнеполитического ведомства распространила в субботу.

"Франция выражает несогласие с чрезмерными, по ее мнению, комментариями и сожаление по поводу того, что неоправданное насилие, совершенное в последние дни в отношении полиции и выборных лиц <...> было забыто, - говорится в коммюнике. - Любые обвинения в расизме или системной дискриминации со стороны сотрудников правоохранительных органов Франции безосновательны".

В заявлении подчеркивается, что Франция соблюдает положения Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации, а полиция "подвергается такому уровню внутреннего, внешнего и судебного контроля, который существует лишь в немногих других странах". В МИД напоминают о запрете на расовое профилирование подозреваемых и утверждают, что применение силы правоохранителями "регулируется принципами абсолютной необходимости и пропорциональности".

Отвечая на требование КЛРД обеспечить "тщательное и беспристрастное расследование обстоятельств, приведших к смерти Нахеля М.", в МИД подчеркнули, что все сообщения о расовой дискриминации со стороны сотрудников правоохранительных органов расследуются и наказываются.

"Франция предлагает КЛРД проявлять большую осмотрительность и сдержанность в своих заявлениях, которые, к сожалению, являются односторонними и приблизительными", - говорится в заключении коммюнике.

Критика ООН

В пятницу Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации опубликовал заявление, в котором призвал власти Франции устранить системные причины расовой дискриминации, в том числе в полиции, и провести тщательное расследование обстоятельств, приведших к гибели 17-летнего подростка алжирского происхождения Нахеля М., которая вызвала массовые беспорядки на территории всей республики. Среди прочего члены комитета выразили обеспокоенность в связи с "расовым профилированием и чрезмерным применением силы сотрудниками правоохранительных органов". Эксперты призвали жителей Франции "осуществлять свои права мирно и с должным уважением ценностям, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека".