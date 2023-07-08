Член Палаты представителей призвала ликвидировать запасы кассетных боеприпасов США

Бетти Макколлум назвала решение администрации Джо Байдена о передаче Киеву кассетных снарядов "ненужной и ужасной ошибкой"

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. США следовало бы полностью ликвидировать свои запасы кассетных боеприпасов, а не передавать их Украине. Такое мнение выразила член Палаты представителей американского Конгресса от Демократической партии Бетти Макколлум (от штата Миннесота).

"Я полностью поддерживаю политику администрации [президента США Джо] Байдена по Украине, однако я должна самым решительным образом заявить о том, что я совершенно против передачи Соединенными Штатами кассетных боеприпасов. Эти вооружения должны быть ликвидированы из наших запасов, а не выброшены на Украину", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на официальном сайте Макколлум. Конгрессвумен назвала решение администрации Байдена о передаче Киеву кассетных снарядов "ненужной и ужасной ошибкой".

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии о применении американских кассетных боеприпасов с минимальными угрозами мирному населению.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.