ПА Франкофонии приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Грузии

Кроме того, участники сессии выразили обеспокоенность из-за установления "колючей проволоки и других искусственных барьеров" в Абхазии и Южной Осетии

ТБИЛИСИ, 8 июля. /ТАСС/. Участники сессии Парламентской ассамблеи (ПА) Франкофонии на заседании в Тбилиси приняли резолюцию о поддержке территориальной целостности Грузии. Об этом сообщила пресс-служба парламента Грузии.

"На последнем пленарном заседании в рамках сессии Парламентской ассамблеи Франкофонии единогласно принята подготовленная грузинской делегацией резолюция о поддержке территориальной целостности Грузии", - говорится в сообщении.

Кроме того, выражена обеспокоенность из-за установления "колючей проволоки и других искусственных барьеров" в Абхазии и Южной Осетии. В документе также отражен призыв к РФ отменить признание их независимости.

На прошедшей в Тбилиси 48-й сессии Парламентской ассамблеи Франкофонии принято решение о присвоении Грузии статуса ассоциированного члена в организации. Ранее Грузия принимала участие в работе ассамблеи в качестве наблюдателя.