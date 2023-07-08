В МИД Словении заявили, что министр здравоохранения не справился со своими обязанностями

По словам главы дипведомства Тани Файон, он не предпринял необходимых шагов для улучшения здоровья людей и укрепления системы общественного здравоохранения

ЛЮБЛЯНА, 8 июля. /ТАСС/. Подавший в отставку министр здравоохранения Республики Словения Даниэль Бешич-Лоредан не справился со своими обязанностями. Об этом заявила министр иностранных и европейских дел страны Таня Файон.

"Отставка министра Бешича-Лоредана не удивила нашу партию "Социальные демократы". Очевидно, что даже после первого года деятельности правящей коалиции ключевые проблемы в области здравоохранения остаются нерешенными. Министр не предпринял шагов там, где они были необходимы для улучшения здоровья людей и укрепления системы общественного здравоохранения", - написала глава МИД в Twitter.

7 июля Бешич-Лоредан сообщил, что подал в отставку. По его словам, будучи министром, он хотел улучшить словенскую систему здравоохранения, сделать ее ближе к гражданам страны, однако в последнее время не мог "добиться этого на своем посту" и в этой связи "больше не готов выполнять функции министра".

29 июня Словенская демократическая партия (СДП) во главе с бывшим премьер-министром республики Янезом Яншей передала в парламент страны письменный запрос в отношении министра здравоохранения - интерпелляцию. Члены СДП ссылаются на ухудшение ситуации в сфере здравоохранения, в том числе на увеличение времени ожидания в медицинских учреждениях, а также на невыполненные и нарушенные обещания в отношении сроков объявленной реформы здравоохранения. 30 июня Словенское агентство печати сообщило, что правящая в Словении коалиция не намерена поддерживать этот письменный запрос.