8 июля, 10:06
Беспорядки во Франции

МВД Франции опровергло сообщения об обращении за помощью к Израилю на фоне беспорядков

В ведомстве отметили, что страна полагалась на свои внутренние силы безопасности, чтобы справиться с насилием

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Власти Франции не обращались за помощью к правоохранительным органам Израиля для подавления беспорядков последних дней в республике, вопреки сообщениям СМИ. С таким опровержением выступило в субботу Министерство внутренних дел Франции.

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"Чтобы справиться с насилием, совершенным на прошлой неделе, Франция полагалась исключительно на свои внутренние силы безопасности. Она не обращалась ни к каким зарубежным службам", - говорится в сообщении на странице ведомства в Twitter.

К записи прикреплен снимок экрана с новостью издания Middle East Eye о том, что МВД Франции обратилось за консультациями к полиции Израиля в попытках противостоять погромам в пригородах. Это СМИ ссылается на израильский портал Israel Hayom, рассказывающий о совещании профильных служб безопасности страны, которые намерены изучить опыт Франции в подобных обстоятельствах. В тексте говорится о том, что французская полиция обратилась к израильским коллегам с просьбой оказать содействие в урегулировании кризиса. 

Теги:
ФранцияИзраильБеспорядки во Франции
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